Помогающий Украине фанат Эвертона забил пенальти в ворота Динамо: эмоциональное видео

Киевское Динамо уступило Эвертону в благотворительном матче на "Гудисон Парк" (3:0). Конечность поединка выдалась наиболее эмоциональным моментом в игре.

Трогательная концовка благотворительного матча

Киевляне прилетели в гости в Эвертон сразу после ответного матча квалификации Лиги чемпионов против турецкого Фенербахче. Поэтому логически Мирча Луческу полностью сменил вышедших в старте футболистов, пишет 24 канал.

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Английский клуб вышел почти основным составом и уже на 4-й минуте повел в счете. Быстрый гол записал в свой актив Калверт-Льюин. Первый тайм закончился минимальной победой Эвертона. Голы в ворота Динамо продолжили влетать во второй 45-минутке. Дубль через пять минут оформил Маклин.

В итоге – 3:0, уверена победа Эвертона в благотворительном матче в поддержку Украины. Напомним, все вырученные средства пойдут на нужды Украины и ее народа.

Был в поединке еще один забитый мяч в киевские ворота. Но его не засчитали. В конце матча на замену вышел фанат "ирисок" Пол Стреттон, которому доверили пробить символический пенальти. Перед этим его поддержал главный тренер Эвертона Фрэнк Лэмпард и обнял фаната команды.

Британец не просто появился на поле. С первых дней полномасштабной войны в Украине против России волонтерил для украинских беженцев. Муж развозил еду.

Болельщик уверенно пробил в угол ворот Дениса Бойко и на эмоциях упал на колени во время празднования гола. Вся команда Эвертона подошла к фанату, чтобы поздравить с голом.

Щемящее видео момента

Вот так трогательно закончился благотворительный матч Эвертон – Динамо. По информации комментатора встречи, этот поединок посетили бесплатно около двух тысяч украинцев.

Еще раз благодарим Великобританию за невероятную поддержку и помощь в войне против агрессора.

Следующий матч Динамо проведет 3 августа в квалификации Лиги чемпионов против Штурма (Австрия). Эвертон 6 августа же сыграет в первом туре АПЛ против Челси.