Победители Евро и Копа Америка определят "абсолютного чемпиона"

Италия и Аргентина в июне 2022 года сыграют между собой поединок в статусе действующих чемпионов Европы и Южной Америки. Ранее этот матч также планировали сыграть в честь Диего Марадоны, который умер в ноябре 2020 года.

Этот поединок также должен стать частью программы расширения сотрудничества между УЕФА и Конфедерацией футбола Южной Америки (КОМЕНБОЛ).

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Матч Италия – Аргентина

Сейчас известно, что поединок проведут в июне 2022 года – во время окна для международных матчей сборных.

Место проведения матча пока неизвестно, хотя ранее сообщалось, что он состоится в Неаполе.

Именно такое место называли в первоочередным, поскольку поединок прежде всего должен был быть матчем памяти Диего Марадоны – аргентинского футболиста, который большую часть своей карьеры провел в Италии.

Еще один мотив матча – встреча чемпионов Европы и Южной Америки. Оба эти звания сборные завоевали в июле 2021 года. Так что матч теперь будет иметь полу официальный статус.

Предыдущие встречи чемпионов: