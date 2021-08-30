Пловец Трусов с мировым рекордом получил "золото" Паралимпиады-2020
30 августа 2021 , 11:16Читати новину українською
Источник:24 канал
Снова украинские пловцы принесли награды на Паралимпиаде-2020. Андрей Трусов стал паралимпийским чемпионом.
"Золотой" заплыв Трусова
Сразу два пловца выступали под "сине-желтым" флагом в заплыве на 100 метров на спине в классе S7 – Андрей Трусов и Евгений Богодайко. Трусов уже после первых 50 метров стал лидером и уже не отдал "золото" соперникам.
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Трусов с мировым рекордом стал паралимпийским чемпионом в Токио. 21-летний пловец переплюнул рекорд другого украинца Богдана Гриненко.
Еще один украинский пловец Богодайко финишировал пятым. Серебряную награду получил аргентинец Фернандо Карломаньо. А тройку призеров замкнул Марк Маляр из Израиля.
- Это 12-е "золото" для Украины в Токио. Для Трусова это третья медаль Паралимпиады-2020. До этого получил две серебряные награды на 200 метров комплексным плаванием и 400 метров вольным стилем.