Пловец Трусов с мировым рекордом получил "золото" Паралимпиады-2020

Снова украинские пловцы принесли награды на Паралимпиаде-2020. Андрей Трусов стал паралимпийским чемпионом.

"Золотой" заплыв Трусова

Сразу два пловца выступали под "сине-желтым" флагом в заплыве на 100 метров на спине в классе S7 – Андрей Трусов и Евгений Богодайко. Трусов уже после первых 50 метров стал лидером и уже не отдал "золото" соперникам.

Вот так Литовченко – паралимпийская чемпионка по настольному теннису: это 11 "золото" для Украины

Трусов с мировым рекордом стал паралимпийским чемпионом в Токио. 21-летний пловец переплюнул рекорд другого украинца Богдана Гриненко.

Еще один украинский пловец Богодайко финишировал пятым. Серебряную награду получил аргентинец Фернандо Карломаньо. А тройку призеров замкнул Марк Маляр из Израиля.