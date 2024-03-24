Сопернику уже следует дрожать: Цыганков впервые провел тренировку в общей группе сборной Украины

Сборная Украины по футболу готовится к решающему матчу плей-офф отбора на Евро-2024. Уже 26 марта в польском городе Вроцлав команда Сергея Реброва сыграет против Исландии.

Сразу после победного матча над Боснией и Герцеговиной “сине-желтые” перебазировались в Польшу. Украинские футболисты, несмотря на довольно холодную погоду, продолжают готовиться к важному поединку, в котором определятся, кто поедет на Евро-2024 – Украина или Исландия.

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Приятный звоночек из расположения сборной Украины

Впервые в общей группе команды полноценную тренировку провел правый вингер Жироны Виктор Цыганков. Что не может не радовать не только болельщиков сборной, но и тренерский штаб национальной команды.



Цыганков – в общей группе сборной Украины / Фото УАФ, Андрея Ющака

Все надеются, что такой приятный звоночек извещает о том, что Виктор может помочь команде в игре 26 марта. Хотя бы выйти на замену.

Напомним, что в матче Жирона – Осасуна Цыганков получил травму, из-за которой не смог продолжить игру. После замены на колене Виктора появился лед, что изрядно обеспокоило его сторонников. У футболиста было повреждение медиальной коллатеральной связки коленного сустава.

Футболист с травмой прибыл в расположение сборной Украины и не смог принять участие в игре против Боснии и Герцеговины, в которой "сине-желтые" одержали волевую победу 1:2. Один из голов забил одноклубник Цыганкова по Жироне Артем Довбик после передачи Романа Яремчука.

Последний, к слову, вышел на замену и через четыре минуты забил гол.

Сборная Украины готовится к матчу против Исландии: смотрите видео

Финал плей-офф отбора на Евро-2024 Украина – Исландия начнется 26 марта в 21:45 (по киевскому времени).