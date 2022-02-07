Пять стран планируют совместно провести Евро-2028 и отказаться от ЧМ-2030

Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия и Ирландия планируют подать совместное заявление на проведение чемпионата Европы. И отказаться от проведения чемпионата мира 2030 года.

Страны Великобритании и Ирландия официально решили побороться за проведение чемпионата Европы по футболу. Подать заявку в УЕФА они должны до 23 марта 2022 года (конечная дата для стран, которые хотят принять Евро-2028).

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Зато эти страны согласились отказаться от борьбы за проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. Хотя эта идея была включена в программу консерваторов на выборах 2019 года.

Какие именно города могут принять Евро-2028 в этих странах – не указано. Для примера, Евро-2024 примут сразу десять немецких городов.

Так же пока неизвестно, каким будет формат турнира. Вполне возможно, что количество участников увеличат до 32.

Британский опыт Евро-2020

Стоит отметить, что на Евро-2020 Лондон принял сразу восемь матчей, в том числе оба полуфинала и финал. Эти матчи проходили на стадионе "Уэмбли", который вмещает 90 тысяч зрителей.

Еще четыре матча были сыграны в Глазго. В том числе там свой матч 1/8 финала сыграла и сборная Украины против Швеции. Там же 24 марта состоится и матч "сине-желтых" против Шотландии в полуфинале плей-офф квалификации отбора на чемпионат мира 2022 года.

Дублин тоже должен был принимать матчи Евро-2020, но местные власти впоследствии отказались от этого из-за пандемии коронавируса. Поэтому оттуда матчи перенесли в Санкт-Петербург и Лондон.

Определение хозяина Евро-2028 состоится в сентябре 2023 года.