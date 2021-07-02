Пили пиво и водку, – российский болельщик заврался об избиении на матче Украина – Швеция

Россиянин Денис Смоленский, которому на матч между сборным Украины и Швеции разорвали футболку и отобрали российский флаг, продолжает рассказывать свою историю того, что произошло. Хотя она мало похожа на правду.

В комментарии изданию "Спорт-Экспресс" он убеждает, что "просто некоторым не понравилось, что я был с флагом и все такое. Некоторые просто удивились, а некоторым это, мягко говоря, не понравилось ... И они начали бить".

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Вот только видео со стадиона показывает, что все было несколько не так. У него и в самом деле попросили убрать российский флаг. Ведь это нормальная реакция украинских болельщиков. Точно такая же была бы, если бы он пришел с флагом Армении в сектор болельщиков Азербайджана. Или с флагом Косово – в фан-сектор Сербии. Потому что не ходят в форме вражеской страны болеть за другую сборную.

На это все он ответил не просто отказом, но и руганью.

Смотрите видео поведения российского болельщика на трибунах (начиная с 05:53)

На вопрос российского журналиста, были ли украинцы пьяны, Денис Смоленский ответил: "Псе там пили: пиво, водку..." Вот только на Евро-2020 на стадионах запрещено продавать и употреблять алкогольные напитки. Единственное пиво, которое там продается – безалкогольное. А пронести алкоголь с собой на трибуны нельзя – охрана проверяет всех перед входом на стадион. Кроме того, в магазинах вокруг стадиона тоже нельзя продавать алкоголь перед матчем.

Однако сам Денис Смоленский со своим украинским другом Сергеем Толкачем, по всей вероятности, прибыли на стадион навеселе. Это можно увидеть на видео на ютуб-канале "Бомбардир" начиная с 05:58, где они дают комментарии.

Поэтому утверждать, что украинцы пили алкоголь, после чего решили его побить – не соответствует действительности. А прийти в российском флаге в шапке-ушанке с советской символикой на матч сборной Украины – как провокация.