Пользовался секс-игрушками и опорожнился в ванной: китайского чемпиона лишили титулов

Национального чемпиона Китая по игре в китайские шахматы Янь Ченлуна обвинили в мошенничестве и неподобающем поведении. Из-за правонарушений спортсмену грозят серьезные наказания.

В Китае состоялся турнир по сянци – китайских шахмат, имеющих бешеную популярность в стране. Победителем соревнований стал 48-летний Янь Ченлун, победивший десятки претендентов.

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Чемпион был жестоко наказан из-за пикантного скандала

После победы опытный мастер хорошо отпраздновал свой триумф. В гостиничном номере он употреблял алкоголь вместе с коллегами, а затем справил нужду в ванной.

Ассоциация по сянци уже осудила поведение Янь Ченлуна.

Янь вместе с другими людьми употреблял алкоголь в своем гостиничном номере, а затем справил большую нужду в ванной, совершив такое действие, которое нанесло ущерб имуществу отеля, нарушило общественный порядок и негативно повлияло на соревнования.

– говорится в заявлении организации.

Более того, чемпиона заподозрили в мошенничестве. Якобы он пользовался "анальными шариками", через которые получал сигналы от компьютера. Ченлун же передавал сигналы ритмическими движениями (сжатием и разжатием).

Однако эти слухи не подтвердились.

Основываясь на нашем понимании ситуации, пока невозможно доказать, что Янь пользовался помощью "анальных шариков", как предполагают в социальных сетях,

– сообщили в ассоциации.

И все же Ченлун получил наказание за свое поведение. 48-летнего шахматиста дисквалифицировали на год, а также лишили титула и денежного вознаграждения.

Сам китаец откидывает все обвинения. Использование "анальных шариков" он назвал "чепухой", а свое поведение в ванной комнате оправдал "приступом диареи", из-за которого не смог добежать до туалета.

Что такое сянци

Сянци – одна из самых популярных настольных игр в мире. Она распространена в Китае и за его пределами. Сянци были включены во Всемирные интеллектуальные игры 2008 и 2012 годов. Самым сильным игроком в сянци в XX веке был Ху Жунхуа, ставший чемпионом Китая 14 раз.