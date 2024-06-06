"Жду матчей против Шахтера": звездный воспитанник "горняков" прокомментировал свой переход в Динамо

В среду, 5 июня, киевское Динамо официально объявило о трансфере 27-летнего украинского полузащитника Александра Пихаленка. Он перебрался к "бело-синим" из Днепра-1.

На футболиста также претендовал Шахтер, однако воспитанник "горняков" сделал свой выбор в пользу столичного клуба. Соглашение подписано до 2029 года.

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Первые эмоции Пихаленка после трансфера в Динамо

После объявления о трансфере Александр Пихаленок дал первое интервью как новоиспеченный игрок Динамо. Он рассказал, долго ли раздумывал над предложением киевлян и поделился деталями перехода.

"Не скажу, что предложение от Динамо стало неожиданностью для меня, ведь заинтересованность со стороны киевлян была и в предыдущие трансферные окна. Раньше не было конкретики, все на уровне слухов, а сейчас уже Динамо обратилось с конкретным предложением, и я очень рад присоединиться к киевскому клубу.

Перед тем, как подписать контракт, взял на размышления четыре-пять дней. Была определенная ситуация с Шахтером, с Днепром-1 определенные вопросы необходимо было согласовать. В общем, много чего нужно было обдумать, поэтому столько времени ушло", – сказал полузащитник.

Пихаленок добавил, что знаком со многими динамовцами, поэтому, думает, что много времени на адаптацию ему не понадобится. Александр надеется, что сможет пробиться с командой в групповой этап Лиги чемпионов и отдельно высказался о принципиальности предстоящих матчей с Шахтером.

С нетерпением жду матчей против Шахтера в составе Динамо. Игры против "горняков" всегда принципиальные, поскольку я являюсь воспитанником донецкого клуба. Мягко говоря, у меня не сложилось в Шахтере, и, выходя на поле теперь, я прилагаю максимум усилий, чтобы показать, как они ошиблись раньше,

– сказал Пихаленок.

Новичок Динамо также признался, что был разочарован отсутствием вызова в сборную Украины в тренировочный лагерь перед Евро-2024, однако сделает все возможное, чтобы вернуться в состав "сине-желтых".

"Не получив вызов в сборную Украины, имею время отдохнуть после сезона и подготовиться к новому вызову в своей карьере. Хотя, не буду кривить душой, очень хотелось поехать на Евро-2024.

Но я уважаю решение тренера национальной команды, понимая, что у меня была травма, что, наверняка, повлияло на решение не вызвать меня. Буду набирать свои лучшие кондиции, и через выступления в составе Динамо буду доказывать свое право играть за национальную сборную", – заявил Александр.

Краткие сведения о Пихаленке