Не делаю себе карьеру на здоровье игроков, – Петраков о кадровых потерях Украины в Лиге наций

Перед циклом сентябрьских матчей из обоймы сборной Украины вылетело несколько футболистов. В преддверии последнего поединка Лиги наций против Шотландии Александр Петраков прокомментировал кадровые проблемы команды.

Петраков: Нам всегда не хватает тех, кто не играл

Главный тренер "сине-желтых" сравнил кадровый потенциал сборной Украины с топовыми национальными командами Европы – Испанией и Францией, у которых несколько полноценных составов. Александр Петраков признался, что любая потеря футболиста может сказаться на выступлениях команды.

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Наставник вспомнил потерю Александра Зинченко, Николая Шапаренко и Георгия Бущана, которые пропускают матчи из-за разного рода повреждений.

Также в предыдущей игре с шотландцами на футбольное поле из-за перебора желтых карт не вышел центральный защитник Илья Забарный. Правда, в предстоящей игре динамовец сможет сыграть. Бывший защитник Динамо, а теперь английского Эвертона, Виталий Миколенко тоже восстановился от травмы и уже даже принял участие в игре против Армении (0:5).

Что касается Миколенко, то Виталий хотел сыграть в первой встрече против Шотландии. Но Петраков не стал рисковать здоровьем левого защитника.

Не хочется обидеть своих футболистов. Мы не Франция или Испания, которые могут выставить 3-4 равноценных состава. А когда у нас выпадают 1 – 2 – 3 футболиста как Зинченко… Александр – хороший человек и классный футболист. Нам всегда не хватает тех, кто не играл. У нас не играл Забарный из-за перебора карт. У нас из-за травмы не играл Миколенко, хотя он хотел выйти на поле против Шотландии 21 сентября. Но я не делаю себе карьеру на здоровье игроков. Мы его сохранили, он восстановился и сыграл против Армении. Нам не хватает Бущана, Зинченко, Шапаренко,

– рассказал Петраков.

Отметим, что после поединка определится не только, подойдется ли Украина в дивизион "А", но и судьба Петракова во главе сборной.

Перед последним туром Украина уступает лидеру группы Шотландии два очка. Вторая очная встреча этих сборных состоится 27 сентября в 21:45 в Кракове. Первая игра между этими командами в групповом раунде завершилась победой шотландцев 3:0.