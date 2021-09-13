Петраков поломал схему, которую создал Шевченко, – экс-тренер сборной Украины

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо считает, что наставнику Александру Петракову нужно прояснить ситуацию с хавбеком Русланом Малиновским.

Йожеф Сабо прокомментировал слова коуча сборной Украины Александра Петракова, что Руслан Малиновский не захотел оставаться на матч с Чехией, а Александр Караваев не знает, как правильно держать игрока на поле.

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"Я считаю, что возникшая ситуация с Малиновским – потеря для сборной Украины. С одной стороны, Петраков не прав. Он поломал схему с прекрасной полузащитой, которую создал Андрей Шевченко. За счет нее сборная выигрывала много матчей. Это на Евро не получилось особо, потому что Ярмоленко и Степаненко были после травм, Малиновский был уставшим с болячкой, а Зинченко приехал за неделю до турнира", – сказал он.

"С другой стороны, если Петраков сказал Малиновскому, что он не вписывается в его схему, то желание футболиста досрочно покинуть сборную понятно. В любом случае, для сборной это потеря. На сегодняшний день сильнее Малиновского игрока нет", – подытожил Сабо.

Что известно о конфликте Малиновского и Петракова