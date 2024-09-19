Первый вице-президент ФШУ опроверг информацию об игре с российским главой ФИДЕ

Первый вице-президент Федерации шахмат Украины, Юрий Гнип, сыграл на футбольном турнире на Всемирной шахматной Олимпиаде. Он опроверг информацию, что вместе с ним участие в соревновании принял россиянин Аркадий Дворкович.

С 10 сентября в Будапеште проходит Всемирная шахматная Олимпиада. Она продлится до 23 сентября.

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Опровержение от представителя ФШУ

В рамках выходного дня Всемирной шахматной Олимпиады состоялся футбольный турнир, на котором первого вице-президента ФШУ, Юрия Гнипа, якобы заметили за совместной игрой с президентом ФИДЕ, россиянином Аркадием Дворковичем. Однако это оказалось неправдой, по словам самого Гнипа.

В комментарии 24 Каналу Юрий Гнип опроверг эту информацию.

Я, Юрий Гнип, выступал за команду Европы и завоевал почетный Кубок за первое место. Моя команда победила в трех матчах команды трех других континентов. С Аркадием Дворковичем ни я, ни моя команды не играли. Лично я его не видел вообще, потому что на церемонию закрытия не остался. Никакого доказательства, совместного фото и т.д. не существует,

– сообщил первый вице-президент ФШУ.

Напомним, что Аркадий Дворкович возглавил ФИДЕ в 2018 году. В июне 2024 года он заявил, что оккупированные украинские территории являются новыми территориями России.