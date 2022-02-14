Первая в истории Украины: Гунько замкнула топ-20 на Олимпиаде в бобслее

На Олимпиаде-2022 Лидия Гунько, ставшая первой в истории представительницей Украины в женском бобслее, завершила соревнование на последнем 20-м месте.

Бобслеистка в первых трех заездах показывала лучшее время, а в четвертом ее результат был третьим, но этого хватило, чтобы превзойти соперниц, сообщает 24 канал.

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Одной строкой выше нее расположилась спортсменка с Ямайки Жазмин Фенлатор-Викториан.

Олимпийской чемпионкой Пекина-2022 стала американка Кейли Хамфрис, "серебро" завоевала еще одна спортсменка из США Илана Мейерс Тейлор, "бронза" у Кристин де Брюн из Канады.

После выступления Гунько рассказала, что у нее не было достаточной возможности для подготовки к заездам на этой трассе. Перед официальными заездами у бобслеистки было всего шесть тренировочных попыток проехать на трассе в Яньцине.

Со всем тем, Олимпийские игры – это нечто невероятное. Большое спасибо всем за поддержку – чувствовала, что за спиной вся страна. По возвращении домой сфокусируюсь прежде всего на собственном здоровье, но есть большое желание двигаться дальше и развивать бобслей в Украине,

– сказала спортсменка.

Результаты соревнований

1. Кейли Хамфрис (США) – 4:19,27

2. Элана Мейерс Тейлор (США) +1,54

3. Кристин де Брюн (Канада) +1,76

…

19. Жасмин Фенлатор-Викториан (Ямайка) +9.29

20. Лидия Гунько (Украина) +9,83