Мистер эффективность: Перишич сравнялся с мировыми топами по результативным действиям на ЧМ

17 декабря состоялся поединок за третье место чемпионата мира-2022 между сборными Хорватии и Марокко (2:1). Ивану Перишичу удалось отличиться голевой передачей.

Хорватский вингер, после разыгранной комбинации сборной Хорватии, отдал ассист Йошку Гвардиолу, который открыл щёт в матче. Эта голевая передача помогла Перишичу войти в список самых результативных футболистов последних трех мундиалей.

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Результаты Перишича

Ассист для хорвата стал пятым за три последних ЧМ. Также у Перишича в активе шесть забитых голов в этих турнирах. В сумме это дарит Перишичу 11 баллов в системе гол плюс пас. По этому показателю он сравнялся с еще тремя звездными футболистами: Неймаром (8 плюс 3), Килианом Мбаппе (9 плюс 2) и Хари Кейном (8 плюс 3). Интересно, что Мбаппе принял участие только в двух чемпионатах мира - 2018 и 2022 года, а уже имеет такой высокий показатель. Но эти результаты являются только вторыми в общей таблице. Лидером по такому показателю – Лионель Месси, у которого в активе 10 забитых голов и 6 преданных ассистов.

Хорватия победила Марокко в поединке за третье место мундиаля (2:1). Таким образом хорваты завоевали свою вторую бронзу на мундиале в истории. В прошлом ЧМ хорваты вывезли из турнира серебро чемпионата.