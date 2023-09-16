Одни кормильцы: недавний тренер Металлиста отметил, что не отказался бы поработать в России

Перица Огненович принял выгодную позицию, а именно на двух стульях. Наставник не хочет выходить из зоны комфорта.

Бывший тренер Металлиста Перица Огненович рассказал, что не был бы не прочь поработать в России. Сербский специалист придерживается позиции "спорт вне политики".

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Любитель всех народов мира

Эксочельщик харьковского коллектива разочаровал своим видением глобальной проблемы. Огненович сначала рассказал, что его приглашали принять участие в матче памяти Ильи Цимбаларя в России. Серб получил телефонный звонок с призывом от человека, которого он даже не знает имени, однако Перица отказал, поскольку отметил, что занимается своим трудоустройством, а не из-за нежелания иметь что-то общее со страной-агрессором.

Интересно также и то, что бывший наставник украинского коллектива вообще не желает бойкотировать Россию. Дело в том, что Огненович отметил, что готов поработать "заперебриком". Сербский наставник заявил, что политика его не интересует, а его главная задача – это кормить свою семью, поэтому если российский коллектив предложит Перице сотрудничество, то он готов ее охотно принять.

Я понимаю, что происходит в Украине, но не хочу об этом говорить более подробно. Есть политики, люди, которые занимаются решением этого вопроса и получают за это зарплату. Я же человек, занимающийся спортом, и люблю каждый народ мира,

– сказал Огненович.

Перица Огненович в Металлисте

Сербский специалист возглавил харьковский коллектив зимой в сезоне 2022/2023. Главной задачей, стоящей перед Перицей, было не вылететь с командой в Первую лигу.

Но вот сделать это Огненовичу было сложно, даже приняв во внимание то, что в той борившейся за чемпионство кампании Днепр-1 "воровало" футболистов у Металлиста, что, конечно же, обессиливало коллектив.

Харьковчане во главе с Огненовичем выглядели неплохо и демонстрировали местами хороший футбол, но вот этого не хватило, закрепиться в элите. Металлист занял 15-е место в турнирной таблице и отправился в Первую лигу, после чего серба уволили.

. Сербский наставник также отметил, что российские спортсмены не должны дисквалифицироваться по международным соревнованиям, поскольку те не виноваты в войнах.