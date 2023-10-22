Перевернул игру за 4 минуты: Довбик отличился дублем за Жирону – фантастическое видео

В воскресенье, 22 октября, Жирона принимает Альмерию в рамках 10 тура Ла Лиги-2023/2024. "Красно-белые" смогли вернуться в игру после первых провальных минут.

Уже к 25-й минуте счет был 0:2 в пользу аутсайдера в текущем сезоне испанской Ла Лиги. Однако дальше за дело взялись хозяева поля, ответив тремя голами 3:2,пишет 24 Канал.

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Новый лидер при отсутствии Цыганкова.

Сначала Иван Мартин отквитал один гол у соперника, сделав счет 1:2. Далее на поле была феерия от Артем Довбика, вышедшего в старте Жироны. Сначала украинец обыгрался в стеночку с Дейли Блиндом и пробил мимо голкипера Альмерии. Артём сравнил цифры на табло 2:2.

Прошло всего 4 минуты, как Довбик оформил дубль. Артем воспользовался отличной передачей от партнера по команде и пробил из-под двух защитников – 3:2.

Видео дубля Довбика

Довбик становится лучшим бомбардиром Жироны в текущем сезоне-2023/2024. В его активе уже 5 голов в Ла Лиге.

Отметим, что Виктор Цыганков не попал в заявку каталонского клуба, хотя вернулся в общую группу после травмы бедра.

К слову, первый тайм поединка окончился победно для Жироны 3:2.