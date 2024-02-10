Лунин услышал громкое обещание от президента Реала, которое перечеркнуло будущее Кепы в Мадриде

Наконец настало то время, когда мадридский Реал раскрыл глаза на талант и профессионализм Андрея Лунина. Украинский вратарь сделал все, чтобы в отсутствие Тибо Куртуа стать первым номером команды.

Сезон-2023/2024 уже является самым успешным для Лунина в Мадриде. Андрей уже принял участие в 15-ти матчах Реала во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов и 6 поединков провел на ноль

Стоит внимания Последнее слово еще не сказал, – Кепа хочет "украсть" у Лунина статус первого номера Реала

Услышал такие желанные слова

Украинец полностью вытеснил арендованного у Челси Кепу Аррисабалагу из владений "сливочных". Хотя именно испанский голкипер был любимцем главного тренера команды Карло Анчелотти, но теперь даже его выбор изменился в пользу Лунина, которого он в свое время пытался выпереть из клуба.

Так, Лунин получает свою порцию критики, как это было после вылета из Кубка Короля, где Андрей допустил ошибку во время второго взятия его владений.

Однако уже получил солидное обещание на будущее от президента Реала Флорентино Переса. Владелец мадридского клуба уже рассказал, сколько игрового времени будет получать Лунин в следующем сезоне-2024/2025, когда восстановится Тибо Куртуа.

Лунин будет играть в матчах Лиги чемпионов и Кубка Испании. Зато на бельгийца "сливочные" будут делать ставку в Ла Лиге.

Надеются на украинского голкипера и в текущем сезоне. Ведь Перес признал, что Лунин выиграл конкуренцию у Кепы, который по окончании сезона вернется в Челси. Хотя ранее были разговоры, что Анчелотти хочет убедить руководство клуба в целесообразности полноценного трансфера Кепы.

Параллельно с этим Кепа не теряет надежд. Испанец хочет вернуть себе игровую практику в Реале.

Контракт Лунина с Реалом рассчитан до конца июня 2025-го года. Но Андрей не скрывает своего желания остаться в мадридском гранде.

Уже 10 февраля в 19:30 по Киеву Реал будет принимать Жирону в центральном матче 24-го тура Ла Лиги. Анчелотти до сих пор держит в секрете, кто будет защищать владения "сливочных" в этом противостоянии против украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбыка.