Перенял на передовой вредную привычку: Вернидуб передает приветствие с фронта

Тренер Шерифа Юрий Вернидуб сразу вернулся в Украину после полномасштабного вторжения России. Украинский специалист обороняет родную страну от оккупантов.

Сразу после вторжения оккупантов на территорию Украины Вернидуб вернулся домой и вступил в Вооруженные силы Украины. Уже около двух недель он охраняет родную страну от захватчиков.

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Фотографией с войны поделился журналист Владимир Зверев.

Юрий Николаевич передает всем поздравления! Говорит, на войне начал больше курить,

– написал он в своем твиттере.



Вернидуб передает приветствие с фронта / Фото с твиттера журналиста

Ранее наставник Шерифа рассказывал, что известием о войне его разбудил сын. Сразу после этой новости он решил проехать в Украину.

Сразу по прибытии Вернидуб записался в территориальную оборону Запорожья.

Вернидуб возглавляет Шериф с декабря 2020 года.