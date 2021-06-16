Переход Украины в зеленую зону: заполненность трибун вырастет до 100 процентов

С 16 июня вся Украина находится в обновленной зеленой зоне. Такое решение приняло правительство. За ним следуют ослабления карантина в сфере спорта.

Правительство утвердило переход всей территории Украины в зеленую зону, благодаря чему разрешена 100% заполняемость массовых мероприятий, которые проводятся, в том числе, в помещениях. Также отменяется правило социальной дистанции.

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Какие правила сохраняются

Теперь все спортивные мероприятия могут проводиться с полной заполненностью трибун болельщиками.

Сохраняется обязательное требование соблюдения масочного режима. Его можно не соблюдать, если у всех участников и организаторов мероприятия есть отрицательный ПЦР-тест (не ранее, чем за 72 часа до мероприятия), отрицательный экспресс-тест на антиген или документы о полном прохождении курса вакцинации.

Разрешается работа общепита, развлекательных заведений, кинотеатров, залов других сфер культуры.