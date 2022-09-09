Перед матчем Лиги конференций фанаты устроили массовую потасовку: игру перенесли на час

Матч первого тура Лиги конференций между французской Ниццей и немецким Кельном начали час позже. Дело в том, что болельщики устроили массовую потасовку.

Беспорядок на "Альянц Ривьера"

Матч должен был бы начаться в 19:45, однако стартовый свисток раздался в 20:40. Мнения СМИ по поводу виновных в схватке разошлись.

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Издание GFFN сообщает, что вероятнее всего рознь разожгли фанаты немецких гостей. В сторону французских болельщиков была направлена ​​пиротехника, что повлекло за собой ответ со стороны фанатов Ниццы.

По информации источника, один из болельщиков находится в критическом состоянии, он упал с трибуны. Еще семеро получили травмы.

Видео драки

В схватке обвиняют ПСЖ

Reuters информирует, что местные власти идентифицировали одного из участников драки. Им, вероятно, был участник бывшего фанатского объединения парижан Supras Auteuil, участников которого в свое время отстранили от посещения домашней арены ПСЖ из-за чрезмерного насилия в рамках стадиона.

Также отмечают, что количество участников Supras Auteuil было значительно больше, якобы они участвовали в схватке против болельщиков Ниццы.

В ПСЖ уже отреагировали на новости СМИ. Клуб заявил, что никак не причастен к этой организации.

ПСЖ категорически осуждает насилие, состоявшееся на матче между Ниццей и Кельном. Наш клуб хотел бы отметить, что Supras Auteuil были расформированы указом от 29 апреля 2010 года, не признаются фанатами ПСЖ и отстранены от посещения стадиона "Парк де Пренс". Клуб рассматривает, какое решение принять в свете вреда собственной репутации, нанесенной действиями этих болельщиков,

– отметили в клубе.

Встреча между Ниццей Кельном закончилась мировой – 1:1.