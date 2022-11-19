Представитель ФИФА признался в гомосексуализме прямо в Катаре: его могут посадить на 3 года

Брайан Свонсон решил сделать каминг-аут в арабской стране. Он заявил, что всегда получал поддержку в ФИФА и отметил, что Джанни Инфантино – не гей.

Уже в воскресенье в Катаре начнётся чемпионат мира по футболу. Турнир впервые пройдет не только в арабской стране, но еще и зимой из-за климатических условий.

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Также турнир сопровождается большим количеством скандалов со страной-хозяйкой. В Катаре часто фиксируются трудности с соблюдением прав человека и остальные несуразные цивилизованному миру трудности.

Одной из них есть уголовное наказание за гомосексуализм. Представители ЛГБТ считаются преступниками в стране и им светит до трех лет лишения свободы.

В преддверии ЧМ неожиданно решил сделать каминг-аут директор по коммуникации ФИФА Брайан Свонсон. О своей ориентации он заявил на пресс-конференции президента организации Джанни Инфантино в Катаре.

Я некоторое время работал с Джанни Инфантиной и всегда чувствовал, что мне помогают и поддерживают. Я гей, как и многие мои коллеги в ФИФА. И я всегда ощущал поддержку. Я сейчас в привилегированном положении как гей, который находится здесь в Катаре на большом событии. Инфантино – не гей, но это не значит, что ему все равно. Ему не все равно,

– заявил Свонсон.

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Напомним, что недавно ФИФА подтвердила запрет на продажу алкогольного пива на стадионах Катара во время матчей. Все из-за запрета в стране употреблять алкоголь в людных местах. Исключением станут только фан-зоны.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Первый же матч нас ожидает уже завтра, 20 ноября. Катар сыграет в стартовом поединке против Эквадора.