Пенальти из-за "картинного" падения привело к скандалу в Африке – ЮАР не едет не Чемпионат мира

В африканском отборе на Чемпионат мира по футболу произошел скандал – Гана одержала победу благодаря сомнительному пенальти.

Отбор в Африке

Отбор на Чемпионат мира по футболу среди африканских сборных состоит из трех этапов. На первом соревнуются 28 команд, которые занимают самые низкие рейтинги. Их разбивают на пары, и победитель выходит во второй этап.

Во втором этапе к 14 победителям добавляются остальные 26 команд рейтинга. 40 команд делят на 10 групп по четыре сборных. Победители групп выходят в третий этап.

В третьем этапе победители групп играют в плей-офф – победитель пары получает путевку на Мундиаль.

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Скандал в матче Гана – ЮАР

Сборные Ганы и Южно-африканской республики попали в одну группу вместе с Эфиопией и Зимбабве. Перед заключительным туром ЮАР опережала Гану на три очка. Поэтому команде было важно не проиграть на выезде.

Но все в матче Гана – ЮАР решил единственный гол, который был забит с пенальти еще в первом тайме. Пенальти арбитр назначил из-за падения Дэниэля Амарти. Хотя касаемо его падения есть много вопросов – слишком картинно оно выглядело.



Гана выиграла этот матч и сумела обойти ЮАР в турнирной таблице. Обе сборные набрали по 13 очков, но у "черных звезд" большее количество забитых голов. Именно поэтому они оказались на первом месте, а ЮАР – на втором. Следовательно, в третий этап квалификации прошла именно сборная Ганы.

Фанаты в гневе

Результат этого матча очень разозлил болельщиков из ЮАР, которые даже создали петицию с требованием переиграть этот матч. При этом требуют это сделать на нейтральной территории, и чтобы арбитры были не из Африки.