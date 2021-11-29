Педри получил приз лучшему молодому игроку в мире

Во время церемонии награждения "Золотого мяча" вручили приз и лучшему молодому футболисту – Копа Трофи. Его получил Педри.

Отличие для Педри

В 2018 году организаторы "Золотого мяча" ввели награду и лучшему молодому футболисту в мире (до 21 года) – Копа Трофи. Назвали ее в честь Раймона Копа. Тогда же награду получил Килиан Мбаппе.

Стоит внимания Что вы знаете о "Золотом мяче": тест к 65 церемонии France Football

В 2021 году лучшим молодым игроком признали полузащитника Педри. Испанец в этом сезоне выступал за Барселону, за сборную Испании – на Евро-2020, а с олимпийской сборной Испании – на Олимпиаде в Токио-2020.

Кроме того, Педри занял 24-е место в голосовании за "Золотой мяч".

В голосовании за Копа Трофи Педри опередил: