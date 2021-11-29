Педри получил приз лучшему молодому игроку в мире
29 ноября 2021 , 22:14Читати новину українською
Источник:24 канал
Во время церемонии награждения "Золотого мяча" вручили приз и лучшему молодому футболисту – Копа Трофи. Его получил Педри.
Отличие для Педри
В 2018 году организаторы "Золотого мяча" ввели награду и лучшему молодому футболисту в мире (до 21 года) – Копа Трофи. Назвали ее в честь Раймона Копа. Тогда же награду получил Килиан Мбаппе.
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В 2021 году лучшим молодым игроком признали полузащитника Педри. Испанец в этом сезоне выступал за Барселону, за сборную Испании – на Евро-2020, а с олимпийской сборной Испании – на Олимпиаде в Токио-2020.
Кроме того, Педри занял 24-е место в голосовании за "Золотой мяч".
В голосовании за Копа Трофи Педри опередил:
- Джуда Беллингема
- Джамала Мусиалу
- Нуну Мендеша
- Мейсона Гринвуда
- Букайо Сака
- Флориана Виртца
- Райана Гравенберха
- Жереми Доку
- Джованни Рейну