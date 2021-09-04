Павелко в отставку: фанаты требуют увольнения президента УАФ после скандала с Шевченко

Футбольные болельщики завалили соцсети Украинской ассоциации футбола с требованием отставки президента УАФ Андрея Павелко. Причиной стала ситуация с продлением контракта с уже бывшим главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.

Андрей Шевченко покинул сборную 1 августа. По его словам у него закончился контракт с УАФ. Однако продлевать соглашение не стали. В УАФ это мотивировали тем, что Шевченко сам решил покинуть сборную, чтобы перейти на клубную работу.

Однако 3 сентября Андрей Шевченко собрал пресс-конференцию, где опроверг заявления УАФ. Он заявил, что хотел продолжить работу со сборной. И не говорил, что он покидает команду. Просто написал сообщение, что его контракт истек. Поэтому если бы ему предложили его продолжить, то он бы на это согласился. Ведь сам неоднократно поднимал вопрос о пролонгации контракта. Но в УАФ ему так ничего и не ответили.

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Слова Шевченко, которые противоречили предыдущим заявлениям представителей УАФ, вызвал шквал критики со стороны болельщиков. В соцсетях под постами УАФ они начали оставлять сообщения с требованием отставки президента УАФ Андрея Павелко.



Болельщики оставляют гневные комментарии под постами УАФ / Скрин



Болельщики требуют отставки Павелко / Скрин

По данным Tribuna, в первые часы администраторы соцсетей активно выдавали гневные сообщения. Но потом все-таки прекратили это делать.