Суд продлил арест Павелко: сколько еще будет находиться под стражей президент УАФ

Отстраненный глава УАФ Андрей Павелко останется пребывать в СИЗО. Функционер обвиняется в хищении средств при строительстве завода для изготовления футбольных полей.

Андрей Павелко находится под стражей уже более семи месяцев. Шевченковский районный суд Львова продлил пребывание под стражей отстраненного президента УАФ, сообщает 24 Канал.

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Павелко остался в СИЗО

Судья в режиме видеоконференции рассмотрел ходатайство следователя полиции и продлил срок содержания под стражей Павелко до 15 февраля включительно. Президент УАФ сможет подать апелляцию до 22 января.

Отметим, что суд уже неоднократно продлевал содержание под стражей. Предыдущая мера пресечения действовала до 18 января 2024 года.

Напомним, что Андрей Павелко и генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий получили подозрения в хищении средств при строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей. Сначала функционерам избрали меру пресечения содержание под стражей на 60 суток с альтернативой залога в 9,9 миллиона гривен каждому.

Залог, который внесли за Павелко, был перечислен в пользу государства, а подозреваемым изменили меру пресечения. Оба чиновника находятся в СИЗО и отстранены от занимаемых должностей.

25 января 2024 состоится внеочередной конгресс УАФ. Главное вопрос собрания – выборы нового президента УАФ. Единственным зарегистрированным кандидатом на должность является Андрей Шевченко.