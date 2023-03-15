С мыслями о родной Украине: Мудрик поразил патриотическими бутсами – красивое фото

Михаил Мудрик продолжает возвращать себе доверие тренерскому штабу Челси. Футболист выступает в Лондоне, но не забывает о родной стране.

22-летний левый вингер показал подписчикам в инстаграмме бутсы, у которых выходит на английские футбольные поля. Михаил Мудрик признался, что всегда упоминает о родной Украине и войне, которую в ней развязала враждебная Россия.

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С Украиной в сердце

На бутсах Мудрика изображен сине-желтый флаг и шнуровки в цветах украинского флага.

Каждый день, когда я надеваю свои бутсы, я думаю о своей стране,

– подписал фото Мудрик.



Патриотические бутсы Михаила Мудрика / Скриншот из инстаграмма футболиста

В Челси Мудрик провел уже 7 матчей, в которых отличился дебютным ассистом. Произошло это в предыдущем поединке АПЛ против Лестера (1:3). Михаил ассистировал на Матео Ковачича. Также украинец отличился голом, но его судья отменил из-за офсайда.

Напомним, что в январе 2023 Мудрик перебрался в Челси, подписав контракт до конца июня 2031 года. Трансфер Михаила обошелся лондонцам в 100 миллионов, 30 из которых были в виде бонусов.

Следующий поединок Челси состоится 18 марта против Эвертона. Это будет домашний матч АПЛ для "аристократов".