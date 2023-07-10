Раздражало всех футболистов, – бывшие игроки Шахтера рассказали о странном требовании ван Леувена
Источник:Украинский футбол
Главный тренер донецкого Шахтера Патрик ван Леувен в свое время возглавлял академию "горняков". И там у него было одно необычное требование ко всем футболистам.
Патрик ван Леувен с 2006 года был координатором и директором академии донецкого Шахтера. В этой должности он проработал до 2013 года.
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Воспитанники донецкого Шахтера рассказали, что ван Леувен имел одно требование к юным футболистам.
"За ван Леувена было правило играть только в черных бутсах. Это раздражало всех футболистов. Купил себе белые бутсы – закрашивай маркером или баллончиком", – рассказал Артем Габелок.
Эту историю подтверждают еще два воспитанника академии – Олег Кудрик и Бека Вачиберадзе.
"Ван Леувен просто приходил на тренировку и следил за нами. О черных бутсах тоже помню: тренироваться и играть только в них. Не знаю, почему у него была такая принципиальная позиция. Наверное, чтобы никто не выделялся", – рассказал Бека Вачиберадзе. .
Сейчас вряд ли существует такое правило для игроков Шахтера. На фотографиях с тренировки команды во время сборов футболисты "горняков" занимаются в бутсах разных цветов.