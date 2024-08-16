Рекордное представительство по видам спорта: сколько украинцев будет соревноваться на Паралимпиаде-2024

С 28 августа по 8 сентября в Париже состоятся Паралимпийские игры-2024. Традиционно участие в них примет и сборная Украины.

Перед стартом турнира состоялась пресс-конференция с участием президента Национального паралимпийского комитета Валерия Сушкевича. На ней он объявил количество спортсменов. которые будут представлять нашу страну на соревнованиях.

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Дебют в двух видах спорта

Сушкевич сообщил, что на Паралимпиаде-2024 будет соревноваться 140 украинцев: 96 мужчин и 44 женщины. Из паралимпийцев, вошедших в заявку, 101 спортсмен имеет поражение опорно-двигательного аппарата, 30 – нарушения зрения и девять – нарушения умственно-физического развития.

На Паралимпиаде-2024 украинцы будут участвовать в 17 из 22 видах спорта – это рекорд в паралимпийской истории Украины. В частности, дебютными для украинских спортсменов станут соревнования в бочче и гендбайке.

В каких видах спорта будут соревноваться украинские паралимпийцы:

легкая атлетика

пауэрлифтинг

дзюдо

стрельба из лука

настольный теннис

фехтование на креслах колесных

пулевая стрельба

плавание

академическая гребля

велоспорт

голбол

гребля на каноэ

триатлон

бадминтон

тхэквондо

бочча

волейбол сидя

К слову. Впервые за восемь лет на Паралимпиаду поехала сборная Украины по волейболу сидя. В ее состав вошли два ветерана полномасштабной российско-украинской войны.

Напомним, что в Токио-2020 украинские паралимпийцы завоевали 98 медалей (24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых). Это позволило нашей сборной занять шестое место в медальном зачете.