"Нейтральные" спортсмены на Паралимпиаде-2024: сколько россиян допустил МПК

В сентябре 2024 года в Париже состоятся Паралимпийские игры. Как и на Олимпиаду-2024 Международный паралимпийский комитет допустил спортсменов из России и Беларуси под "нейтральным" флагом.

Сообщают, что на Парлимпиаде-2024 будут участвовать большое количество спортсменов с российскими и белорусскими паспортам. Очкиуется около 100 "нейтральных" атлетов.

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Сколько "нейтральных" представителей на Паралимпиаде-2024

Немалое количество российских паралимпийцев будет участвовать в Паралимпиаде-2024 – 90 спортсменов. Из Беларуси прибудут в Париж всего 8 спортсменов.

Напомним, что на Олимпиаде-2024, которая также проходила в Париже от России было 15 представителей. Со стороны Беларуси во Францию было отправлено 16 атлетов.

На Олимпийских играх-2024 "нейтральные" белорусские спортсмены завоевали четыре награды, а россияне завершили соревнования, получив всего одну медаль.