Боролась за медаль до конца: Марина Поддубная оказалась вне подиума Паралимпиады-2024

В предпоследний соревновательный день Паралимпийских игр-2024 состоялось восемь финалов по плаванию с участием украинских спортсменов. Свой шанс пополнить медальную копилку получила Марина Поддубная.

Украинская пловчиха соревновалась на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S11. Ее соперницами были спортсменки из Китая (три), Нидерландов, Японии и страны-террористки, пишет 24 Канал.

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Как выступила Поддубная в последнем заплыве

В квалификационном заплыве украинка показала восьмой результат и получила последнюю путевку в финал. Нашей параплавчине досталась восьмая дорожка.

Несмотря на скромный результат в квалификации, Марина отдала все силы в борьбе за медаль. Она удачно приняла старт и была третьей после первых 50 метров. К сожалению, на финише она оказалась вне призовой тройки.

Финальную стометровку Поддубная проплыла за 1:08.49 и заняла пятое итоговое место. Украинка оставила без награды по этой дисциплине.

Результат заплыва / скриншот с официального сайта Паралимпиады

Впрочем, Паралимпиаду в Париже оказалась удачной для 26-летней пловчихи. На ее счету две медали: "бронза" на 50 метров вольным стилем и "золото" в микст эстафете 4 х 100 вольным стилем.