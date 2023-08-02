Украинские футболистки продолжат играть за чемпиона Турции, заключившего сотрудничество с Зенитом

Турецкий футбольный клуб Фомгета продолжил сотрудничество с двумя украинскими легионерками. Ольга Овдийчук и Яна Деркач будут дальше выступать в футболке команды из Анкары.

В прошлом году Фомгет вместе с украинскими футболистками впервые в истории стали чемпионами Турции. В новом сезоне-2023/2024 турецкий клуб с Ольгой Овдийчук и Яной Деркач попытаются повторить успех.

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Продолжат карьеру в клубе с испорченной репутацией



Фомгет продлил контракты Деркач и Овдийчук / Коллаж 24 Канала

Напомним, что Деркач выступает за команду из Анкары с 2021 года. В то же время Овдийчук надела футболку Фомгета после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Интересно, и тот факт, что нынешний клуб футболисток сборной Украины в июне 2023 подписал сотрудничество с российским Зенитом. Торжественное заключение контракта между клубами состоялось в Анкаре.

Соглашение с газпромовским клубом рассчитано на 2 года с целью всестороннего развития женского футбола. В рамках сотрудничества между клубами планируется организация товарищеских поединков и турниров среди женских команд всех возрастов.

Также клубы договорились о проведении тренерских курсов, семинаров, конференций в Петербурге и Анкаре.

После такого подписания контракта украинские футболистки продолжают выступать за Фомгет, руководство которого, похоже, не видит ничего плохого в сотрудничестве с клубом страны-агрессора, спонсирующим войну в Украине и убийством мирных украинцев.