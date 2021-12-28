Отыграл 4 года в Украине: экс-игрок Шахтера станет спортивным директором клуба России

Генрих Мхитарян уже знает, чем будет заниматься после завершения карьеры. Бывший футболист Шахтера переедет в российский чемпионат.

Уже имеет работу после завершения карьеры

32-летний футболист еще не завершил карьеру футболиста, но уже имеет новую работу после того, как повешает бутсы на гвоздь. Генрих Мхитарян, отдавший четыре года своей карьеры украинским клубам, переберется в клуб из России.

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Полузащитник Ромы ударил по рукам с боссами Краснодара относительно будущего сотрудничества. После завершения футбольной карьеры армянин станет спортивным директором российской команды.

Мхитарян согласился лишь на такое развитие событий. Ведь в планах Генриха нет желания выступать за россиян в качестве футболиста.

Пока неизвестно, насколько долгой будет еще карьера 32-летнего атакующего полузащитника. У Мхитаряна действующее соглашение с итальянской Ромой, которое рассчитано до конца июня 2022 года. Футболист пришел в клуб в сентябре 2020-го, перейдя из лондонского Арсенала.

В сезоне-2021/2022 в футболке "волков" сыграл 23 матча, в которых забил 2 гола и сделал 5 ассистов.

Рома после 19 туров идет шестой в таблице Серии А, имея в своем активе 32 очка.

Карьера Мхитаряна в Украине