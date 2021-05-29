Отпраздновал победу: турецкий футболист выпал из автобуса на полном ходу – видео

В финале мини-турнира за выход в элитный дивизион турецкого футбола – Суперлигу – Коджаелиспор разгромил Сакарьяспор 4:0.

Во время праздничного проезда по городу едва не произошла трагедия. Защитник Бахри Джан Авджи выпал в окно автобуса на проезжую часть.

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Футболиста доставили в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

Видео эпизода

"Со здоровьем у него все в порядке. Выздоравливай быстрее, Бахри", – поддержал футболиста Коджаелиспор.

Для украинского болельщика Коджаелиспор известен тем, что здесь выступал бывший футболист киевского ЦСКА и харьковского Металлиста Владимир Мацигура.