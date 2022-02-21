Отгрузили 6 мячей: дортмундская Боруссия поиздевалась над менхенгладбахской в дерби
21 февраля 2022 , 07:44Читати новину українською
В воскресенье, 20 февраля, в рамках 25 тура Бундеслиги Боруссия Дортмунд принимала Боруссию Менхенгладбах. Матч завершился победой хозяев со счётом 6:0.
Боруссия Д – Боруссия М 6:0
Голы: Ройс, 26, Мален, 32, Вольф, 70, Мукоко, 74, Ройс, 81, Джан, 90 (пен.)
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"Шмели" в первом тайме забили сопернику два гола. Забитые мячи на счету Ройса и Малена, сообщает 24 канал.
Во второй половине встречи хозяева "прижались" к воротам и отдали мяч сопернику, однако команда на контратаках смогла забить третий, четвертый и пятый гол в матче. Финальную точку в этой встрече поставил Эмре Джан, забив на 90+1 минуте с пенальти.
- "Желто-черные" занимают второе место в Бундеслиге. Менхенгладбах на 13-й позиции.
- В следующем туре дортмундцы сыграют с Аугсбургом. Менхегладбахская команда встретится с Вольфсбургом.