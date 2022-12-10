Родственник-революционер: Отчим Алабы арестован за попытку свержения правительства Германии

Фрэнк Хеппнер, отчим защитника сборной Австрии Давида Алабы. Он был арестован за подозрение в участии в заговоре ультраправой террористической группы.

Фрэнка Хэппнера подозревают вероятным участником движения "Рейхсбург". Их цель – сменить власть в Германии.

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На прошлой неделе около 3000 вооруженных представителей полиции штурмовали до 100 домов в ряде городов Германии. Также в Австрии и Италии. Это была спецоперация, целью которой была задержать вероятных участников антиправительственного движения, что частично и удалось.

У отчима Алабы, Хеппнера была своя роль. В случае успеха предполагаемого переворота, он должен был «захватить столовую нового немецкого рейха» и поставлять пищу их войску.