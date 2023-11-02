В Полтавской области от удара молнии погиб юный каноист

Трагедия произошла 1 ноября во время тренировки спортсменов на реке Днепр. Погибшему Богдану Саливону было всего 16 лет.

Несчастный случай произошел в Горишних Плавнях Полтавской области. Вечером, 1 ноября, в заливе на Днепре тренировались воспитанники местной детско-юношеской школы.

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Трагедия на Днепре

Когда погодные условия ухудшились, пятеро гребцов направились к берегу. В этот момент в каноэ, в котором находился Богдан Саливон, попала молния. В результате удара лодка перевернулась, а парень исчез под водой.

Поисковая операция спасателей длилась четыре часа. Были обследованы 2 километра прибрежной территории. Тело спортсмена нашли на глубине 7 метров и в 50 метрах от берега.

По факту гибели полиция начала расследование по части 2 статьи 137 УКУ "ненадлежащее исполнение профессиональных или служебных обязанностей по охране жизни и здоровья, если они повлекли смерть несовершеннолетнего".

Погибшему парню Богдану Саливону было 16 лет. Он был призером многих всеукраинских соревнований и членом сборной Украины.

Призер Олимпийских игр Людмила Лузан в своем Инстаграмме рассказала о трагедии и призвала присоединиться к сбору, чтобы помочь родителям погибшего спортсмена.

Людмила Лузан предоставила реквизиты помощи родителям / instagram.com/liudmilaluzan