Мурашки по коже: игрок сборной Украины из Херсона рассказал о жизни родителей в оккупации

Александр Караваев невероятно обрадовался освобождению его родного города. Он рассказал, как его родственники жили последние 8 месяцев и ждали прихода ВСУ.

11 ноября украинская армия освободила город-герой Херсон от русских фашистов. Областной пункт был оккупирован агрессором более восьми месяцев.

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Одним из известнейших уроженцев Херсона в мире спорта является вингер Динамо Александр Караваев. Футболист постоянно поддерживал ВСУ, которые постепенно освобождали его родной регион от захватчиков.

Более того, у Александра в Херсоне остались родственники, в том числе и родители. После деоккупации города Караваев поделился своими чувствами и рассказал, как его родным жилось в оккупации.

"У меня муравьи по коже. Все это время там были родные дома. Конечно, я им предлагал уехать в любой город Украины. Когда ситуация стала хуже, был вариант уехать через Крым на Грузию. Но родители принципиально не хотели ехать через Россию, поэтому решили остаться, как мог, так и помогал им, хорошо, что там можно было расплачиваться банковскими карточками, не было проблем с водой или едой.

Когда пропадала связь, все мысли были только об этом. Знаем примеры Мариуполя, Бучи и Харьковщины, где были рашисты и совершали эти зверства. Но надеялся на лучшее. Отец в каждом сообщении говорил, что верим в ВСУ. Понимаешь, что они в оккупации и им тяжело. С ними была женщина брата, родившая второго ребенка в оккупации в апреле. Они помогали, потому что брат моряк. В феврале он был за границей и так там и остается, зарабатывая деньги.

Многие уехали. В Херсоне население от 300 до 350 тысяч. Думаю, из них где-то 200-250 тысяч уехали, маленький процент там остался. Но даже они за Украину. Сейчас, когда пришли наши, все вышли с украинскими флагами и показали, что хотят в Украине. Когда там были псевдореферендумы, никто этого не хотел. Знаю и верю, что добро побеждает зло и все будет Украина,

– рассказал Караваев.

Напомним, что Александр является воспитанником Шахтера, но не сыграл за дончан ни одного матча. Вингер поиграл за Севастополь, Фенербахче и Зорю, пока в 2019 году не перешел в Динамо.

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С киевлянами вингер выиграл чемпионство в 2021 и получил по два Кубка и Суперкубка страны. Также футболист наиграл 46 матчей за сборную Украины, забив два гола.

Ранее о деоккупации Херсона высказался легкоатлет Андрей Проценко. Спортсмен поблагодарил ВСУ за работу и напомнил о цене этой победы.