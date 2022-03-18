Остановите Путина: на матче Бундеслиги юные болельщики выбежали на поле с плакатом – видео
18 марта 2022 , 11:27Читати новину українською
Юные болельщики немецкого клуба Айнтрахт совершили невероятный перформанс. После победы любимой команды в последнем туре Бундеслиги над Бохумом 2:1, они выбежали на поле с самодельным плакатом в поддержку Украины.
Стюарды сначала хотели выдворить мальчиков, но те, под защитой футболистов, показали свое обращение к стадиону. Арена встретила отважный поступок овациями, сообщает 24 канал.
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"Остановите Путина!" – именно такая надпись была у ребят на сине-желтом плакате.
Видео невероятного поступка юных фанатов