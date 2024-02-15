Серьезная потеря: основной защитник не сможет помочь Шахтеру в ответном матче с Марселем

Валерий Бондарь получил третью желтую карточку в текущем еврокубковом сезоне. Шахтеру придется играть с Марселем во Франции без основного защитника.

22 февраля донецкий Шахтер сыграет на стадионе "Оранж Велодром" против местного Марселя. Первый поединок в Гамбурге завершился со счетом 2:2, поэтому от встречи во Франции полностью зависит судьба путевки в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, пишет 24 Канал.

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Шахтер сыграет на "Велодроме" без Бондаря

К сожалению, не сможет помочь Шахтеру основной центральный защитник. 24-летний Валерий Бондарь получил третью желтую карточку в текущем еврокубковом сезоне, из-за чего будет пропускать ответный матч с Марселем из-за дисквалификации.

Валерий Бондарь получил желтую карточку на 90+5-й минуте первой игры за грубый удар в ногу Аззедина Унаи, которая стала для него третьей в еврокубковом сезоне. Еще два "горчичника" украинец заработал в групповом раунде Лиги чемпионов.

Ответный матч между Марселем и Шахтером состоится во Франции ровно через неделю – 22 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

В этом сезоне Валерий Бондарь провел 13 матчей во всех турнирах, из них 5 в еврокубках. Результативными действиями игрок, которого Трансфермаркт оценивает в 5 миллионов евро, не отметился.