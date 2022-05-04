Они ни в чем не повинны, – экс-тренер сборной Украины вступился за российских спортсменов
Бывший тренер сборной Украины Рауль Рианчо заявил, что отстранение от турниров УЕФА серьезно повлияет на российский чемпионат. Испанский специалист пожалел спортсменов из страны-агрессора.
Рианчо: Мне очень жаль спортсменов, попавших в эту неприятную ситуацию
62-летний специалист прокомментировал решение УЕФА продолжить отстранение российских команд от турниров под эгидой Ассоциации. Такие моменты загоняют русский спорт в изоляцию, его слова цитирует издание Известия.
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Бывший тренер Динамо и сборной Украины по физической подготовке Рауль Рианчо считает такие санкции против российского спорта неуместными. Испанец вступился за россиян. По его мнению, спортсмены страны-агрессора не повинны в войне, которую их родное государство развязало против Украины.
Я считаю, что после таких заявлений УЕФА у легионеров уйдет желание играть в РПЛ. Это серьезный удар по всему российскому футболу. Мне очень жаль спортсменов, попавших в эту неприятную ситуацию. Они ни в чем не виноваты,
– сказал Рианчо.
Напомним, что ранее в такой же скандал вплелся главный тренер Динамо Мирча Луческу. Румын заявил, что отстранение российских спортсменов не остановит войну в Украине. Впоследствии "Мистер" начал искать оправдание своему резонансному заявлению.
Что известно об испанце, который "кормил" Россию
- Испанский специалист в течение своей карьеры уже успел поработать в трех странах – Испании, Украине и России. С 2005 по 2008 годы работал фитнес-тренером Расинга и ассистентом главного наставника в Леванте.
- В течение следующих пяти лет был специалистом по физической подготовке в русском Рубине.
- С 2014 по 2016 год Рианчо стал заниматься физподготовкой в команде киевского Динамо. Он работал в штабе Сергея Реброва.
- После чего приступил к работе со сборной Украины, которую тогда еще тренировал Андрей Шевченко.
- С июня 2018-го снова вернулся во враждебную страну. В московском Спартаке он провел два года. Рауль Рианчо успел поработать ассистентом наставника, фитнес-тренером и исполняющим обязанности главного руководителя.
- Затем перебрался в латвийский Спартак, где сел в кресло руководителя отдела методологии.
- С конца декабря 2021 находится без работы.