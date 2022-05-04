Они ни в чем не повинны, – экс-тренер сборной Украины вступился за российских спортсменов

Рианчо: Мне очень жаль спортсменов, попавших в эту неприятную ситуацию

62-летний специалист прокомментировал решение УЕФА продолжить отстранение российских команд от турниров под эгидой Ассоциации. Такие моменты загоняют русский спорт в изоляцию, его слова цитирует издание Известия.

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Бывший тренер Динамо и сборной Украины по физической подготовке Рауль Рианчо считает такие санкции против российского спорта неуместными. Испанец вступился за россиян. По его мнению, спортсмены страны-агрессора не повинны в войне, которую их родное государство развязало против Украины.

Я считаю, что после таких заявлений УЕФА у легионеров уйдет желание играть в РПЛ. Это серьезный удар по всему российскому футболу. Мне очень жаль спортсменов, попавших в эту неприятную ситуацию. Они ни в чем не виноваты,

– сказал Рианчо.

Напомним, что ранее в такой же скандал вплелся главный тренер Динамо Мирча Луческу. Румын заявил, что отстранение российских спортсменов не остановит войну в Украине. Впоследствии "Мистер" начал искать оправдание своему резонансному заявлению.

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