Красивый гол Безуса принес триумф Омонии: победное видео

Омония 11 декабря принимала Акритаса в 14-м туре Первого дивизиона Кипра. Свой третий гол в футболке хозяев забил украинец Роман Безус.

Казалось, что команды распишут "сухую" мировую 0:0 и заработают по одному баллу. Но вовремя для хозяев матча взял на себя инициативу Роман Безус. 24 канал .

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Очередной гол украинца на Кипре

Уже на пятой компенсированной до поединка минуте атакующий полузащитник попытался отважиться на удар из-за пределов штрафной Акритаса, но задержался с выстрелом. Вторым решением Романа была передача на фланг, но ее заблокировал соперник.

После чего мяч снова оказался в ногах Безуса, ударом в одно касание красиво пробившего под ближнюю стойку. Трудовой гол от Романа, ставший для него уже третьим в футболке Омонии. Также в активе Безуса есть два ассиста в 17 сыгранных поединках.

На эмоциях Безус снял футболку, за что получил от главного арбитра желтую карточку.

Видео гола Безуса

Напомним, что в августе 2020 года Роман Безус стал игроком кипрской Омонии.

Клуб украинца после 14 туров идет на 6-й позиции в турнирной таблице Первого дивизиона Кипра. Омония набрала 22 очка, к лидеру, которым является АПОЭЛ, отставание в 11 баллов.