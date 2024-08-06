Лучший камбэк в истории Олимпийских игр: сборная Сербии по баскетболу выиграла мертвый матч

Подопечные Станислава Пешича были близки к провалу в 1/4 финала олимпийского турнира по баскетболу. Впрочем, во второй половине дня Сербия смогла вернуться в игру и остаться среди претендентов на медали.

Сербия – Австралия 95:90 (17:32, 23:25, 25:11, 25:17, 13:8)

На летних Олимпийских играх-2024 продолжается баскетбольный турнир среди мужчин. На вторник, 6 августа, были назначены матчи 1/4 финала, пишет 24 Канал.

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Крутой камбэк Йокича

Одним из самых интригующих поединков была битва Сербии и Австралии. Обе команды заняли второе место в группе, а в четвертьфинале балканцы считались фаворитом пары.

Впрочем, старт поединка был за австралийцами. Бронзовые призеры ОИ-2020 разгромили сербов в первой четверти (17:31), а во второй довели счет до преимущества аж в 24 балла (22:46).

В тот момент мало кто верил в камбэк Сербии, однако Никола Йокич с партнерами совершили почти невозможное. Сначала сербы вырвали победу во втором периоде (23:25), а во второй половине матча ликвидировали отставание от Австралии.

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Основное время игры завершилось вничью 82:82, а уже в овертайме Сербия на кураже добила "бумеров". Финальный счет – 95:90. Интересно, что до этого на Олимпиадах ни одна команда не отыгрывала 24 балла. Лучшим игроком встречи стал защитник Майами Пэтти Миллс с 26 очками.

Видеообзор матча Сербия – Австралия:

В свою очередь Йокич набрал больше всего баллов среди сербской команды – 21. В полуфинале балканцы сыграют с победителем пары Бразилия – США. В свою очередь другую пару 1/2 финала составят Германия и Франция.