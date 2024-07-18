Из трубы и колес: на Олимпиаде-2024 покажут, на чем тренировались украинские атлеты в оккупации

В Украинском доме Volia Space в Париже во время Олимпийских игр-2024 продемонстрируют самодельную штангу украинского спортсмена в оккупации. Об этом рассказал коммуникационщик Минспорта Украины Сергей Быков.

Уже 26 июля в Париже стартуют Олимпийские игры-2024. Украина будет представлена на соревнованиях 140 спортсменами в 26-ти видах спорта.

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В Европе увидят, как украинцы тренировались в оккупации

Во время Олимпийских игр-2024 продемонстрируют аналог самодельной штанги, с которой тренировался украинский легкоатлет Андрей Проценко в оккупации на Херсонщине.

Мы дадим возможность каждому из гостей, например, лидерам стран, чиновникам, большим инфлюенсерам попробовать, как это вообще – тренироваться сделанной самостоятельно штангой из трубы и колес автомобиля, чтобы они минимально на себе поняли, что переживали украинские спортсмены,

– рассказал Быков.

Также он объяснил, что Volia Space станет первым отдельным дипломатическим представительством Украины на Олимпийских Играх и откроют его 27 июля в парке Ла-Виллетт рядом с 15 другими домами европейских стран и клубами фанов. В частности будут рассказаны истории 6 украинских спортсменов и показана серия документальных фильмов.

"Это будет именно тот центр украинской воли к победе, где европейцы, зарубежные гости смогут прийти, увидеть украинскую волю к победе и стать ее частью", – добавил Сергей Быков.

Отметим, что Олимпиада-2024 продлится до 11 августа.