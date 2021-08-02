На Олимпиаде-2020 усыпили лошадь после того, как она получила травму во время выступления

Трагически закончились соревнования по верховой езде для швейцарца Робина Геделя. Его лошадь Jet Set пришлось усыпить после выступления.

Во время выступления 14-летний мерин прыгнул через водную преграду, после чего начал прихрамывать. Коню сразу же оказали медицинскую помощь, после чего на автомобиле скорой помощи отправили в ветеринарную клинику.

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Ультразвуковое сканирование показало, что у лошади непоправимый разрыв связки в нижней правой конечности чуть выше копыта.

"Из гуманных соображений, с согласия владельцев и спортсмена, было принято решение усыпить лошадь", – говорится в заявлении директора соревнований Катрин Нориндер.

О том, что коня пришлось усыпить, подтвердил и Робин Гедель, который на нем выступал.

Это первый случай в истории Олимпийских игр, когда животное пришлось усыпить из-за полученной травмы во время выступления.