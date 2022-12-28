Индия планирует принять Олимпиаду-2036, украинский город мог быть конкурентом

Власти Индии подтвердили идею о том, что планируют принять летние Олимпийские игры в 2036 году. До этого страна не принимала спортивные состязания такого уровня.

Информацию о подаче соответствующей заявки сделал министр спорта Индии Анураг Тхакур. В сентябре 2023 года в Мумбае состоится сессия Международного олимпийского комитета. И на ней участникам МОК и будет представлена "дорожная карта" по приему Индией Олимипады-2036.

Официально Украина вместе с Испанией и Португалией подала заявку на проведение ЧМ-2030

Городом, который примет Олимпиаду-2036, в таком случае, скорее всего, будет Ахмедабад на западе страны.

На вопрос, готова ли Индия принять Олимпийские игры в 2036 году, Тхакур ответил: "Да, Индия готова подать заявку на это. У нас нет причин говорить "Нет". Если Индия прилагает столько усилий по популяризации спорта, я могу вас заверить, что мы не только примем Олимпийские игры, мы примем их в большом масштабе.Это удачное время для проведения Игр. Если Индия создает новости в каждом секторе, от производства до услуг, то почему бы не в спорте? Индия очень серьезно рассматривает заявку на проведение Олимпиады 2036 года".

Индия и Олимпийские игры

Индия не в первый раз планирует принять Олимпиаду. Власти страны хотели быть хозяйкой Олимипады-2032, но эти Игры отдали австралийскому Брисбену. Власти Индии решили сосредоточиться на Олимипаде-2036, о чем неоднократно заявляли еще в 2021 году.

До этого страна не принимала спортивных мероприятий такого уровня. Индия была только хозяйкой Азиатских игр 1982 года и Игр Содружества 2010 года.

Кто еще претендует на то, чтобы принять Олимпиаду-2036

Пока страны и города еще официально не подавали заявку на то, чтобы принять Олимпийские игры в 2036 году. Следовательно, большинство заявлений есть на уровне желания. Только в Китае сразу 12 городов изъявили желание быть хозяевами Олимипады-2036.

А мэр Лондона Садик Хан еще в 2019 году заявлял, что хочет, что город снова принял Олимпийские игры. Правда, тогда речь шла как о 2032 году, так и о 2036. При этом что Лондон до этого только в 2012 году принял Олимпиаду. Да и всего трижды принимал Олимпийские игры. В то же время, Лондон не единственный английский город, который мог бы претендовать на проведение Олимипады-2036. Среди других вариантов – Бирмингем, Ливерпуль и Манчестер.

Сразу четыре города могут претендовать на проведение Олимипады-2036 и Мексики. Это Гвадалахара, Мехико, Тихуана и Монтеррей.

В четвертый раз соревноваться за право принять Олимпиаду может и Стамбул. До этого власти Турции хотели провести там Олимпиады в 2000, 2008 и 2020 годах. Но каждый раз проигрывала

Украинские власти в свое время неоднократно заявляли о желании провести Олимпиаду. Правда, тогда речь шла либо о зимней Олимипаде-2030, либо о летней Олимпиаде-2032. Что касается Олимпиады-2036, то за нее тоже шла речь, и хозяином турнира могли бы быть Одесса. Но все эти разговоры были в 2021 году, еще до начала полномасштабного военного вторжения России в Украину.

О своих намерениях в свое время заявляли и представители государства-террориса России. Там тоже было несколько городов, которые могли бы принять соревнования. Но после отстранения России от большого спорта из-за начала войны против Украины, вряд ли эта страна скоро сможет на что-то претендовать