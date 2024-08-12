В очередной раз присвоили чужое: Россия записала "золото" немки Варфоломеев в свои достижения

Ирина Винер назвала "золото" представительницы Германии Дарьи Варфоломеев своим достижением. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики считает, что россиянки доминируют в этом виде спорта.

В пятницу, 9 мая, состоялся финал Олимпиады-2024 по художественной гимнастике. Победу одержала представительница Германии Дарья Варфоломеев, которая является уроженкой России, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Россия снова присвоила чужое

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что Дарья Варфоломеев принесла золотую медаль России, а не Германии. В частности она считает, что российские гимнастки доминируют в этом виде спорта и считает абсурдом, что их не допустили к Олимпиаде.

Две российские девочки достигли успеха. Одна из них стояла на пьедестале, по фамилии Варфоломеев, выступая за Германию, а вторая, по фамилии Близнюк сидела с командой Китая и вывела ее на первое место на Олимпиаде впервые в истории. Поэтому Россия все равно показала, что даже не будучи допущенной на Олимпиаду, является сильнейшей в художественной гимнастике,

– рассказала Винер.

Что известно о Дарье Варфоломеев

Ранее Ирина Винер требовала от российских спортсменов не ехать в Париж на Олимпиаду-2024 в статусе нейтральных.

Спортсменка является уроженкой российского Барнаула. Ее тренер – белорусская гимнастка Юлия Раскина, серебряный призер Олимпиады-2000 в Сиднее. В 12 лет Варфоломеева переехала в Германию, которую и представляет на Олимпиаде-2024.

Гимнастка поддерживает войну в Украине, в частности считает оккупированные украинские территории российскими. Также в 2021 году спортсменка нелегально посетила временно оккупированный Крым, где приняла участие в соревнованиях по художественной гимнастике.

До 2018 года выступала на внутренних российских соревнованиях.

Напомним, что награждал Дарью Варфоломеев Сергей Бубка, что вызвало возмущение в соцсетях.