"Нейтральность убивает": врач сборной Украины сделал надпись на руке из-за допуска россиян

Врач олимпийской сборной Украины красноречиво высказал свое мнение относительно допуска спортсменов из России и Беларуси. Представителей стран-агрессоров не должно быть на Олимпиаде.

Международный олимпийский комитет допустил спортсменов с российским и белорусским паспортом к Играм в Париже. 32 "нейтральных" представителя стран-агрессоров прибыли на соревнования.

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Нейтральность убивает Украину и украинцев

Свой протест против допуска россиян выразил врач олимпийской сборной Украины Максим Бецко. На правой руке медик сделал надпись: "Neutral? Shoot!" (Нейтральность убивает – 24 Канал).

Протест Максима Бецко / фото из фейсбука врача

Кроме того, Максим написал пост на своей странице в фейсбуке, в котором объяснил свою позицию.

"Нейтральность убивает! Давайте посмотрим правде в глаза: нейтральность – это пассивность перед лицом зла. Она позволяет злу множиться и набирать силу. Когда мы не противодействуем, зло растет, как раковая опухоль.

Нейтральность убивает Украину и украинцев прямо сейчас. 8 июля бомбы падали на детскую больницу в центре Киева, убивая детей и врачей. Нейтральность (внеполитичность) и пассивность россиян сделала это", – написал Бецко.

Важно, что врач сборной Украины выразил свой протест на День медицинского работника. Он отметил, что участие российских спортсменов в Олимпийских играх – это символическая поддержка агрессии.

Накануне Олимпийских игр Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с украинскими спортсменами. Глава государства отметил важность присутствия Украины на турнире и поблагодарил за недопуск России (как команды – 24 Канал) к Играм.