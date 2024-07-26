"Дружественная атмосфера": в каких условиях живут украинцы в олимпийской деревне в Париже

Спортсмены-участники Олимпиады-2024 проживают на севере Парижа в олимпийской деревне в районе Сен-Дени. Поблизости находится главная спортивная арена "Стад де Франс" на которой состоятся соревнования по легкой атлетике, регби, финал футбольного турнира и церемония закрытия.

Украинские спортсмены рассказали о впечатлениях от Парижа и условиях жизни в олимпийской деревне. Отмечают, что французы уступают Токио в некоторых аспектах.

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Жизнь в Париже и олимпийской деревне

Сен-Дени не самое яркое и опасное место во Франции. Местные советуют прятать телефоны и сумочки подальше от глаз. Из соображений безопасности всюду дежурят полицейские, от станции метро вблизи поселка или поезда RER.

Территория на которой проживают участники Олимпийских игр-2024 со всех сторон также окружена полицией. Во Франции опасаются и пытаются сделать все для того, чтобы избежать возможных терактов во время соревнований.

С одной стороны рядом с украинскими спортсменами живут представители Германии, а с другой канадцы. В домах современные двухместные комнаты-блоки, кроме площади для жизни, присутствуют зоны для отдыха.

По информации от организаторов мебель в комнатах сделана из высокоэкологичных материалов. Чемпион Европейских игр и призер чемпионата мира по прыжкам в воду Алексей Середа рассказал о том, чем наполнены комнаты домиков.

Номера похожи на те, что были в Токио. Картонные кровати, как всегда. Но, в принципе, нравится. Атмосфера дружественная, живу с Кирюхой Болюхом. Единственное, что нормального стола нет. Не знаю, почему они его не поставили. Точнее, он есть, но очень низенький. Если будете интервью у Болюха брать, то спросите. Потому что он приехал с ноутбуком, хочет в CS поиграть, а не получается,

– рассказал Середа.

Спорстмены считают, что питание в Париже уступает тому, что было в Токио. Из-за большого количества людей, которая здесь проживает, конечно сложно придумать что-то не обычное. Поэтому рацион здесь обычный: паста, картофель, мясо, рыба и зелень.

Напомним, что летние Олимпийские игры-2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Сегодня, 26 июля, начинается официальная церемония открытия Олимпиады в 20:30 по киевскому времени.