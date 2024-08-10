Украинец Алексей Середа завершил Олимпиаду-2024 в топ-10

На Олимпийских играх в Париже состоялся финал по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. В соревновании принял участие украинец Алексей Середа.

Во время полуфинального раунда Алексей Середа сумел пробиться в финал соревнований. Благодаря последней попытке украинец оказался среди 12 претендентов на медаль, пишет 24 Канал.

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Как выступил Середа в финале

По программе финала спортсмены выполнили по шесть прыжков различной степени сложности. За свой первый прыжок Середа заработал 67.20 балла и занял одиннадцатое место в рейтинге.

К сожалению, по итогам следующих прыжков Алексей не сумел улучшить свою позицию. Во время выполнения последнего прыжка (сложность 3.6) украинец заработал 86.40 баллов. Это был второй результат в финальном соревновании.

По итогам шести прыжков 18-летний Середа получил 426.90 баллов и занял восьмое место. Алексею не удалось улучшить свой результат на предыдущей Олимпиаде. В Токио-2020 украинец занял шестое место.

Олимпийским чемпионом Парижа-2024 по прыжкам в воду с 10-метровой вышки стал китаец Цао Юань, "серебро" получил японец Тамаи Рикуто, а "бронзу" завоевал Ноа Уильямс из Великобритании.