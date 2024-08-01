"Мужчина публично бьет женщину": знаменитости отреагировали на победу трансгендера на Олимпиаде

На Олимпийских играх в Париже разгорелся грандиозный скандал после победы трансгендерной боксерки из Алжира. Это событие спровоцировало настоящее цунами реакций в социальных сетях.

В 1/8 финала женского боксерского турнира состоялся бой с участием итальянки Анджелы Карини и алжирки Имане Хелиф, которая сменила пол. Поединок соперниц завершился уже на 46 секунде, после серии мощных ударов представительницы Алжира, пишет 24 Канал.

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Скандальный бой на Олимпиаде

Хелиф разбила нос Карине, которая из-за сильной боли не смогла продолжить поединок. В отчаянии итальянка сбросила боксерский шлем и сказала своей команде: "Это несправедливо". Анджела не смогла сдержать слез в микст-зоне, комментируя свое поражение.

Отчаяние итальянской боксерки на телеэкранах увидел весь мир. На скандал молниеносно отреагировали представители всех сфер деятельности. Они отметили неравенство условий, когда в поединках против женщин участвуют "биологические мужчины", которые сменили пол.

Реакция знаменитостей на скандал с трансгендерной боксеркой

Премьер Италии Джорджа Мелони вступилась за Анджелу Карини. Политик напомнила дисквалификацию Хелиф на ЧМ, когда она провалила гендерный тест.

С таким уровнем тестостерона это нечестная конкуренция. Спортсменки с мужскими признаками не должны допускаться к женским соревнованиям,

– сказала Мелони в комментарии Alerta Mundial.

Не оставили без своего внимания гендерный скандал звезды бокса. Американец Райан Гарсия возмутился допуском к Олимпиаде Имане Хелиф.

"Этот тупой чувак только что избил женщину. Ни в коем случае ты не должна улыбаться, с*ка. Бокс на Олимпиаде – это шутка", – написал Гарсия.

Реакция Райана Гарсии / скриншот из публикации

Бывшая чемпионка IBF Эбани Бриджес раскритиковала организаторов Олимпиады за допуск трансгендеров в поединки с женщинами.

"Они точно никогда не соревновались в этом виде спорта, потому что каждый, кто соревновался, знает, что это плохо", – написала австралийская боксерка в соцсети Х.

Ветеран хевивейта Дерек Чисора был лаконичным в своей реакции на поражение итальянки.

"Это справедливо?", – написал Чисора, добавив видео поединка.

Публикация Дерека Чисоры / скриншот из соцсети боксера

Британская писательница Джоан Роулинг, известная как автор серии романов о Гарри Поттере, не оставила без своего внимания инцидент на боксерском ринге.

"Объясните, почему вам окей, когда мужчина бьет женщину публично ради вашего развлечения. Это не спорт. Это мужчины, которые наслаждаются своей властью над женщинами", – написала писательница в соцсети Х.

Комментарий Джоан Роулинг / скриншот из публикации писательницы

Впрочем, не осталась без поддержки Имане Хелифи. За трансгендерную боксерку вступился футболист Милана и сборной Алжира Исмаэль Беннасер.

"Полная поддержка нашей чемпионки Имане Хелиф, которая страдает от волны неоправданной ненависти. Ее присутствие на Олимпийских играх является просто результатом ее таланта и упорного труда. Мы верим в то, что вы несете цвета Алжира высоко", – написал Беннасер и добавил совместное фото с боксеркой.

Имане Хелиф (слева) и Исмаэль Беннасер (справа) / фото из соцсети Х футболиста

Дисквалификация Хелиф