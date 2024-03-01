Агрессоры под нейтральным флагом: как российские военные могут попасть на Олимпиаду-2024

Спортсмены из страны-агрессорки примут участие в Олимпийских играх-2024 в нейтральном статусе. Однако многие из них не отвечают критериям МОК.

Россия всегда использовала спорт в информационной войне. Недаром львиная часть атлетов страны-агрессора представляют различные милитарные структуры.

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Российские спортсмены не соответствуют критериям нейтральности

Чтобы не допустить таких спортсменов к международным соревнованиям МОК утвердил критерии нейтральности. На этот статус не могут претендовать атлеты из силовых структур России, а также те, кто поддерживает агрессию против Украины.

Однако россияне не слишком озабочены соответствием критериям. Сейчас известны фамилии "нейтральных" спортсменов, которые имеют отношение к силовым структурам. Поэтому они должны пройти тщательную проверку МОК.

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На официальном сайте спортивного общества ЦСКА содержатся сведения о следующих "нейтральных" атлетах: дзюдоистов Михаила Игольникова, Инала Тасоева, Тамерлана Башаева, Сабину Гилязову, Мадину Таймазову, борца Заурбека Сидакова, а также таэквондиста Владислава Ларина.

В 2021 году прапорщики Таймазов и Сидакова были награждены медалями "За воинскую доблесть". Эти награды они получили из рук министра обороны РФ Сергея Шойгу. Такую же медаль получил прапорщик Вооруженных сил РФ Тамерлан Башаев.

Сергей Шойгу и Тамерлан Башаев / российские СМИ

Подавляющее большинство спортсменов имеют должности в милитарных силах России. Борец Заур Угуев по состоянию на 4 апреля 2021 года числился старшим инструктором спортивной команды Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии РФ (Росгвардии). Тогда же он получил благодарность от командующего Северо-Кавказского округа Росгвардии Сергея Захарова.

Дзюдоисты Угуев, Адамян, Абдулаев и Каниковский представляют спортивное общество "Динамо", учредителем которого является Министерство внутренних дел. Матвей Каниковский по состоянию на ноябрь 2022 года имел звание рядового Росгвардии. Рамазан Абдулаев в публикациях за февраль 2021 года фигурирует как сержант полка полиции ГУ МВД России по Московской области.

Публикация пресс-службы Росгвардии о рядовом Матвее Каниковском / российские СМИ

Сержант Арман Адамян является сотрудником изолятора временного содержания в городе Королев Московской области. Вполне вероятно, что вышеупомянутые спортсмены продолжают службу в силовых структурах.

Целый ряд "нейтральных" спортсменов представляют спортивный клуб ЦСКА – структурное подразделение Министерства обороны РФ. Руководителя этого учреждения назначает лично Шойгу. Атлеты проходят службу в спортивных ротах ЦСКА, а затем подписывают контракты с Минобороны.

На принадлежность к упомянутому спортобществу стоит проверить дзюдоистов Махмадбека Махмадбекова, Дарью Курбонмамадову и Элис Старцеву. Известно, что тренер Старцевой, Игорь Быстров проходил военную службу в Вооруженных силах РФ и вышел в запас в звании полковника.

Полковник Быстров спортобщества ЦСКА / российские СМИ

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Отметим, что на Олимпиаду-2024 ни в коем случае не должны попасть спортсмены, которые не соответствуют требованиям нейтральности. Нет сомнений, что упомянутые спортсмены будут задним числом уволены из рядов Вооруженных сил России. Однако это не освобождает их от ответственности за преступления против Украины. Россия обязательно использует участников Олимпиады в своей пропаганде.

От российских ракетных ударов были разрушены сотни объектов спортивной инфраструктуры: стадионы, спорткомплексы, бассейны, теннисные корты. Из-за постоянных обстрелов украинские атлеты не могут полноценно тренироваться. По состоянию на конец 2023 года от действий российских захватчиков погибли более 400 украинских спортсменов.